"У тюрмі мені буде безпечніше": суд продовжив арешт бразильцю-бойовику Лусваргі

Суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб обвинуваченому в участі в терористичній організації громадянину Бразилії Рафаелю Лусваргі — до 19 жовтня 2018 року.

Про це йдеться на сайті "Громадське".

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Зазначимо, що про продовження запобіжного заходу клопотав прокурор Ігор Вовк. "Є наявним обґрунтоване обвинувачення та наявні ризики. Рафаель Маркус Лусваргі громадянин Бразилії та не має постійного місця проживання і місця реєстрації в Україні, а також не має постійного доходу в Украіні, може переховуватися від суду, тому прошу продовжити термін тримання під вартою на 60 діб", – відповів Вовк.

За словами адвоката Лусваргі Валентина Рибіна, прокурор Вовк в грудні 2017 року запевняв у зовсім протилежному, начебто громадянин Бразилії Рафаель Лусваргі не може утримуватися під вартою, а також він апелював до конвенції з прав людини та неможливості загроз катувань.

У лютому 2018 року мій підзахисний став взагалі вільною людиною. Мій підзахисний перебував на волі абсолютно законно, щодо нього не діяв жоден запобіжний захід, він нічого не порушував, поки його не схопили радикали та привели до СБУ. У даному процесі вже немає справедливого ставлення до мого підзахисного. Я абсолютно впевнений, що ми продовжимо запобіжний захід, хоча я прошу не задовольняти клопотання про цей запобіжний захід, — сказав Рибін.

Сам Лусваргі прокоментував клопотання про продовження запобіжного заходу так: "У тюрмі мені буде безпечніше". Зазначимо, що наступне засідання відбудеться 9 жовтня.

Нагадаємо, у січні 2017 року суд визнав Лусваргі винним у створенні терористичної організації та непередбачених законом збройних формувань і виніс вирок у вигляді 13 років ув’язнення. Проте у серпні 2017 року апеляційний суд скасував вирок і повернув справу Лусваргі на новий розгляд через порушення територіальної підсудності.

7 травня суд арештував бразильця на 60 діб без можливості внесення застави. 26 червня Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області продовжив термін арешту Лусваргі до 24 серпня.