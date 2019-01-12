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      В торговом центре Киева произошел взрыв: фото с места происшествия

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      Взрыв в ТЦ Киева
      Взрыв в ТЦ Киева / Фото из открытых источников

      Сегодня, 12 января, ориентировочно в 12:00 в дежурную часть поступила информация, что по улице Борщаговской в торговом центре прогремел взрыв.

      Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева в Facebook.

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      Сейчас на месте происшествия работают полицейские, взрывотехники, врачи "скорой" и спасатели. По предварительной информации, взрыв прогремел на третьем этаже, где проводили ремонтные работы. На момент взрыва в помещении не было посетителей, а всех лиц, проводивших ремонтные работы, эвакуировали.

      По словам свидетелей происшествия, один из мужчин пытался проверить пожарную сигнализацию в офисном помещении. Он зажег дымовую шашку, которая взорвалась у него в руке. Пострадавшего госпитализировали, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

      Напомним, что утром 12 января на улице Тревиз в центре Парижа прогремел сильный взрыв в булочной. Известно, что от взрыва пострадали 20 человек, теперь их количество возросло до 36. Состояние двух пострадавших от взрыва оценивают как тяжелое. По предварительной информации, причиной взрыва могла стать утечка газа.

      Теги: Новости Украины Полиция Взрыв Новости Киева
      Источник: 24 Канал
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