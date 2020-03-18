В трех селах Черновицкой области из-за коронавируса установили блок-посты

На Буковине, где зафиксировано больше всего случаев инфицирования коронавирусом, в трех селах Хотинского района установили блок-посты. Однако ограничений в передвижении у местных жителей из-за такое нововведение не возникает: они могут свободно проехать.

Такую информацию в комментарии 24 канала сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук. Он отметил, что исключение составляют лишь те, у кого есть признаки ОРВИ.

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У всех, лиц, покидающих пределы сел и въезжающих в них, проводят температурный скрининг. В случае, если температура повышена, людей не отпускают.

В целом в Черновицкой области подтверждено уже 10 случаев заболевания коронавирусом. Среди больных есть 10-летний ребенок, а также дети в возрасте года и 10 месяцев и полугодовалый младенц.

Блок-посты установили в Бочковцах, Грозинцах и Колинковцах Хотинского района Черновицкой области. Там проживают лица, которые могли контактировать с больными, у которых подтвердили инфицирования коронавирусом.

Людям советуют не нарушать карантинных норм, введенных Кабмином. Всем раздают информационные бюллетени.

Карантин в Черновцах: коротко

Ограничения в Черновцах ввели первыми во всей Украине 3 марта, когда обнаружили первый случай инфицирования коронавируса

Тогда прекратили обучение в школах и вузах, закрыли театры и фитнес-центры.

Было принято решение закрыть крупнейший на Западной Украине рынок – "Калиновский".

17 марта положительный тест на коронавирус обнаружили у пациентки, которая накануне умерла от неврологического осложнения.

16 марта Кабмин своим решением ввел в Черновицкой и Житомирской области режим чрезвычайной ситуации. От 18 марта в Черновцах не курсирует общественный транспорт.