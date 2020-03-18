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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19

      В трех селах Черновицкой области из-за коронавируса установили блок-посты

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      На Буковине, где зафиксировано больше всего случаев инфицирования коронавирусом, в трех селах Хотинского района установили блок-посты. Однако ограничений в передвижении у местных жителей из-за такое нововведение не возникает: они могут свободно проехать.

      Такую информацию в комментарии 24 канала сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук. Он отметил, что исключение составляют лишь те, у кого есть признаки ОРВИ.

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      У всех, лиц, покидающих пределы сел и въезжающих в них, проводят температурный скрининг. В случае, если температура повышена, людей не отпускают.

      В целом в Черновицкой области подтверждено уже 10 случаев заболевания коронавирусом. Среди больных есть 10-летний ребенок, а также дети в возрасте года и 10 месяцев и полугодовалый младенц.

      Блок-посты установили в Бочковцах, Грозинцах и Колинковцах Хотинского района Черновицкой области. Там проживают лица, которые могли контактировать с больными, у которых подтвердили инфицирования коронавирусом.

      Людям советуют не нарушать карантинных норм, введенных Кабмином. Всем раздают информационные бюллетени.

      Карантин в Черновцах: коротко

      • Ограничения в Черновцах ввели первыми во всей Украине 3 марта, когда обнаружили первый случай инфицирования коронавируса
      • Тогда прекратили обучение в школах и вузах, закрыли театры и фитнес-центры.
      • Было принято решение закрыть крупнейший на Западной Украине рынок – "Калиновский".
      • 17 марта положительный тест на коронавирус обнаружили у пациентки, которая накануне умерла от неврологического осложнения.
      • 16 марта Кабмин своим решением ввел в Черновицкой и Житомирской области режим чрезвычайной ситуации. От 18 марта в Черновцах не курсирует общественный транспорт.

      Симптоми коронавіруСимптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Здоровье Коронавирус в Украине Здоровье Новости Украины Новости Черновцов
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