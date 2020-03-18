У трьох селах Чернівецької області через коронавірус встановили блок-пости

На Буковині, де зафіксовано найбільше випадків інфікування коронавірусом, у трьох селах Хотинського району встановили блок-пости. Проте обмежень в русі у місцевих мешканців через таке нововведення немає: вони можуть вільно проїхати.

Таку інформацію у коментарі 24 каналу повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук. Він зазначив, що виняток становлять лише ті, у кого є ознаки ГРВІ.

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У всіх, осіб, що залишають межі сіл і в'їжджають до них, проводять температурний скринінг. У разі, якщо температура підвищена, людей не відпускають.

Загалом у Чернівецькій області підтверджено вже 10 випадків захворювання на коронавірус. Серед них є 10-річна дитина, а також діти віком рік і 10 місяців і піврічне немовля.

Блок-пости встановили у Бочківцях, Грозинцях і Колінківцях Хотинського району ​Чернівецької області. Саме там проживають особи, які могли контактувати із хворими, у яких підтвердили інфікування коронавірусом.

Загалом людям радять не порушувати карантинних норм, введених Кабміном. Усім роздають інформаційні бюлетні.

Карантин у Чернівцях: коротко

Обмеження у Чернівцях ввели найраніше в усій Україні 3 березня, коли виявили перший випадок інфікування коронавірусом

Тоді припинили навчання у школах і вишах, закрили театри і фітнес-центри.

Було ухвалено рішення закрити найбільший у Західній Україні ринок – "Калинівський".

17 березня позитивний тест на коронавірус виявили у пацієнтки, яка напередодні померла від неврологічного ускладнення.

16 березня Кабмін своїм рішенням ввів у Чернівецькій і Житомирській області режим надзвичайної ситуації. Від 18 березня у Чернівцях не курсує громадський транспорт.