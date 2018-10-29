В Тунисе смертница устроила кровавый теракт: фото

В центре города Тунис прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, его совершила террористка-смертница. Пострадали 9 человек.

Об этом сообщает The Independent со ссылкой на государственное радио.

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Отмечается, что 8 из 9 пострадавших – полицейские. Погибшей считается лишь смертница, которая привела в действие пояс шахида.



Взрыв в Тунисе

Информация о других жертвах уточняется.



В результате теракта в Тунисе ранены 8 полицейских

По первоначальной версии следствия, инцидент классифицирован как террористический акт. Другие подробности пока неизвестны.