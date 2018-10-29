У Тунісі смертниця влаштувала кривавий теракт: фото

У центрі міста Туніс прогримів потужний вибух. За попередніми даними, його здійснила терористка-смертниця. Постраждало 9 осіб.

Про це повідомляє The Independent із посиланням на державне радіо.

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Зазначається, що 8 з 9 постраждалих – поліцейські. Загиблою вважається лише смертниця, яка привела у дію пояс шахіда.



Вибух у Тунісі

Інформація про інші жертви уточнюється.



Внаслідок теракту у Тунісі поранили 8 поліцейських

За початковою версією слідства, інцидент класифіковано як терористичний акт. Інші подробиці наразі невідомі.