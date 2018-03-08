В Турции две женщины упали с балкона отеля, охваченного огнем: видео

В Турции в отеле "Аликан" вспыхнул пожар, в результате которого 2 женщины выпрыгнули с шестого этажа в попытке спастись. Всего в результате пожара в турецком Измире пострадали 4 человека.

Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

По предварительной версии, пожар в гостинице начался из-за зарядного устройства телефона на пятом этаже здания. Огонь быстро охватил помещение, отрезав четырем клиентам отеля пути к отступлению.

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Двое людей добрались к окну и дождались прибытия спасателей, которые спустили их вниз. Однако еще две женщины, одна за другой, попытались самостоятельно добраться до крыши соседнего дома. Несмотря на уговоры очевидцев не делать рискованных попыток, женщины все же осуществили попробовали спастись, однако сорвались с балкона и упали вниз.

Как оказалось, одну женщину ударило током, и при падении она приземлилась на крышу автомобиля. Ее подруге повезло гораздо больше – женщину поймали на ковер, который успели растянуть свидетели происшествия.

Всех пострадавших доставили в больницу. У женщин многочисленные травмы и ожоги, их состояние оценивается как тяжелое.

Спасатели быстро справились с огнем.

Падение двух женщин из отеля в Турции сняли на видео