У Туреччині двоє жінок впали з балкону готелю, охопленого вогнем: відео

У Туреччині в готелі "Алікан" спалахнула пожежа, внаслідок якої 2 жінки вистрибнули з шостого поверху у намаганні врятуватися. Загалом внаслідок пожежі в турецькому Ізмірі постраждали 4 людини.

Про це повідомляє Hurriyet Daily News.

За попередньою версією, пожежа в готелі почалася через зарядний пристрій телефону на п'ятому поверсі будівлі. Вогонь швидко охопив приміщення, відрізавши чотирьом клієнтам готелю шляхи до відступу.

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Двоє людей дісталися вікна і дочекалися прибуття рятувальників, які спустили їх вниз. Проте ще двоє жінок, одна за одною, спробували самостійно дістатися до даху сусіднього будинку. Попри вмовляння очевидців не робити ризикованих спроб, жінки все ж здійснили спроби порятунку, проте зірвалися з балконів і впали вниз.

Як виявилося, одну жінку вдарило струмом, і при падінні вона приземлилася на дах автомобіля. Її подрузі пощастило набагато більше – жінку спіймали на килим, який встигли розтягнути свідки події.

Всіх постраждалих доставили до лікарні. У жінок численні травми та опіки, їх стан оцінюється як важкий.

Рятувальники швидко впоралися з вогнем.

Падіння двох жінок із готелю в Туреччині зняли на відео