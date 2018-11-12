В Турции над пляжем пронеслось два 30-метровых смерча: фото и видео
В турецкой Анталии туристов напугали два 30-метровых смерча, которые внезапно пронеслись над пляжем. Пострадал один человек. отдыхавший у моря.
На побережье города Газипаша за считанные минуты поднялся сильный ветер.
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Вихрь буквально сметал все на своем пути. Данное проишествие изрядно напугало туристов, поэтому пляжи мгновенно стали безлюдными. Пострадавший мужчина сейчас в больнице.
Смерч в Турции напугал туристов
Видео стихийного бедствия
Отметим, что в этой части Средиземного моря смерчи – редкое явление. Последний раз его у южных берегов Турции видели несколько лет назад.
Напомним, недавно над Херсонщиной пронесся мощный смерч. Огромный вихрь 9 июня зафиксировали случайные очевидцы. Стихия уничтожила заброшенный ток, где когда-то мололи зерно. Никто не пострадал.