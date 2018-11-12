20:39
12 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Чудо-телевидение. Помощник Медведев
      Вєсті Кремля
      18:21, 10 ноября
      Вести. UA. Жир. Клуб в Верховной Раде. Магическая лестница Медведчука
      Вєсті.UA
      18:46, 10 ноября
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, 9 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Реклама: от начала до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      В Турции над пляжем пронеслось два 30-метровых смерча: фото и видео

      197 Читати новину українською
      В Турции над пляжем пронеслось два 30-метровых смерча
      В Турции над пляжем пронеслось два 30-метровых смерча / Фото из открытых источников

      В турецкой Анталии туристов напугали два 30-метровых смерча, которые внезапно пронеслись над пляжем. Пострадал один человек. отдыхавший у моря.

      На побережье города Газипаша за считанные минуты поднялся сильный ветер.

      Читайте также: Закарпатье вскоре может всколыхнуть сильное землетрясение

      Вихрь буквально сметал все на своем пути. Данное проишествие изрядно напугало туристов, поэтому пляжи мгновенно стали безлюдными. Пострадавший мужчина сейчас в больнице.

      Смерч в Туреччині налякав туристів
      Смерч в Турции напугал туристов

      Видео стихийного бедствия

      Отметим, что в этой части Средиземного моря смерчи – редкое явление. Последний раз его у южных берегов Турции видели несколько лет назад.

      Напомним, недавно над Херсонщиной пронесся мощный смерч. Огромный вихрь 9 июня зафиксировали случайные очевидцы. Стихия уничтожила заброшенный ток, где когда-то мололи зерно. Никто не пострадал.

      Теги: Стихийный бедствия Новости Турции
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как поехать на заработки и не попасть в рабство: что необходимо знать
      сегодня , 19:05 Как поехать на заработки и не попасть в рабство: что необходимо знать
      Яніна Ткачук
      Тримав у страху весь Миколаїв: кримінального авторитета "Мультика" по-тихому відпустили на волю
      сегодня , 19:00 Тримав у страху весь Миколаїв: кримінального авторитета "Мультика" по-тихому відпустили на волю
      Дмитро Гнап
      "Вибори" у "ДНР" та "ЛНР": що далі буде з Україною
      сегодня , 19:00 "Вибори" у "ДНР" та "ЛНР": що далі буде з Україною
      Олексій Чибісов
      Яку небезпеку становлять Вакарчук та Зеленський на президенських виборах
      сегодня , 18:00 Яку небезпеку становлять Вакарчук та Зеленський на президенських виборах
      Роман Кравець
      Вбивство Катерини Гандзюк: яка справжня причина генпрокурора піти у відставку
      сегодня , 17:02 Вбивство Катерини Гандзюк: яка справжня причина генпрокурора піти у відставку
      Дмитро Гнап
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      На севере Франции открыли филиал Лувра
       5 декабря 2012 , 18:46
      Брейвика не отпустили на похороны матери
       24 марта 2013 , 12:20 2
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук