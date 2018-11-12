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      Закарпатье вскоре может всколыхнуть сильное землетрясение

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      На Закарпатье может произойти мощное землетрясение
      На Закарпатье может произойти мощное землетрясение / Фото из открытых источников

      Закарпатье в ближайшее время может всколыхнуть землетрясение, так как этот регион входит в зону сейсмической активности.

      Об этом сообщил заместитель директора Института геофизики НАН Украины Александр Кендзера, передает "Обозреватель".

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      По его словам, сильные землетрясения на Закарпатье происходят каждые 100-120 лет, а последнее из них было зафиксировано в 1908 году.

      Безусловно, есть причина для волнений, потому что, если мы посмотрим на карту сейсмического реагирования на территории Украины, то там показано, что на Закарпатье могут быть глобальные землетрясения. Они уже и были. Местные эффекты даже достигали 8 баллов,
      – отметил ученый.

      Геофизик добавил, что Закарпатье относится к сейсмоактивному поясу нашей планеты. Потому, в регионе возможны сильные подземные толчки, однако никто не может с точностью сказать, действительно ли они будут и какой силы.

      "Ошибочны прогнозы даже на один час, на один день или месяц. Чем больше лет, тем, конечно, ответственность меньше, потому что неизвестно, что за то время произойдет. Прогнозировать время, силу и место мощных землетрясений в настоящее время не умеет никто. Но информация о том, что на Закарпатье были ранее землетрясения, что они могут быть теперь, безусловно, правильная", – считает он.

      Напомним, 15 октября в Азовском море неподалеку от Бердянска Запорожской области произошло землетрясение магнитудой 4,3. Его эпицентр залегал на глубине в 10 километров и располагался в 58 километрах от украинского города.

      Теги: Новости Украины Стихийный бедствия Землетрясение Новости Закарпатья
      Источник: 24 Канал
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