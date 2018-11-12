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      Закарпаття незабаром може сколихнути сильний землетрус

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      На Закарпатті може статися потужний землетрус
      На Закарпатті може статися потужний землетрус / Фото з відкритих джерел

      Закарпаття найближчим часом може сколихнути потужний землетрус, адже цей регіон входить до зони сейсмічної активності.

      Про це повідомив заступник директора Інституту геофізики НАН України Олександр Кендзера, передає "Обозреватель".

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      За його словами, сильні землетруси на Закарпатті відбуваються кожні 100-120 років, а останній з них було зафіксовано в 1908 році.

      Безумовно, є причина для хвилювань, бо, якщо ми подивимося на карту сейсмічного реагування на території України, то там показано, що на Закарпатті можуть бути глобальні землетруси. Вони вже і були. Місцеві ефекти навіть досягали 8 балів,
      – зазначив науковець.

      Геофізик додав, що  Закарпаття належить до сейсмоактивного поясу нашої планети. Тому, в регіоні можливі сильні підземні поштовхи, проте ніхто не може з точністю сказати, чи дійсно вони будуть і якої сили.

      "Прогнози помилкові навіть на одну годину, на один день або місяць. Чим більше років, тим, звісно, відповідальність менша, бо невідомо, що за той час станеться. Прогнозувати час, силу і місце потужних землетрусів на даний час не вміє ніхто. Але інформація про те, що на Закарпатті були раніше землетруси, що вони можуть бути тепер, безумовно, правильна", – вважає він.

      Нагадаємо, 15 жовтня у Азовському морі неподалік Бердянська Запорізької області стався землетрус магнітудою 4,3. Його епіцентр залягав на глибині у 10 кілометрів та розташовувався за 58 кілометрів від українського міста.

      Теги: Новини України Стихійні лиха Новини Закарпаття Землетрус
      Джерело: 24 Канал
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