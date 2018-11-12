Закарпаття незабаром може сколихнути сильний землетрус

Закарпаття найближчим часом може сколихнути потужний землетрус, адже цей регіон входить до зони сейсмічної активності.

Про це повідомив заступник директора Інституту геофізики НАН України Олександр Кендзера, передає "Обозреватель".

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За його словами, сильні землетруси на Закарпатті відбуваються кожні 100-120 років, а останній з них було зафіксовано в 1908 році.

Безумовно, є причина для хвилювань, бо, якщо ми подивимося на карту сейсмічного реагування на території України, то там показано, що на Закарпатті можуть бути глобальні землетруси. Вони вже і були. Місцеві ефекти навіть досягали 8 балів,

– зазначив науковець.

Геофізик додав, що Закарпаття належить до сейсмоактивного поясу нашої планети. Тому, в регіоні можливі сильні підземні поштовхи, проте ніхто не може з точністю сказати, чи дійсно вони будуть і якої сили.

"Прогнози помилкові навіть на одну годину, на один день або місяць. Чим більше років, тим, звісно, відповідальність менша, бо невідомо, що за той час станеться. Прогнозувати час, силу і місце потужних землетрусів на даний час не вміє ніхто. Але інформація про те, що на Закарпатті були раніше землетруси, що вони можуть бути тепер, безумовно, правильна", – вважає він.

Нагадаємо, 15 жовтня у Азовському морі неподалік Бердянська Запорізької області стався землетрус магнітудою 4,3. Його епіцентр залягав на глибині у 10 кілометрів та розташовувався за 58 кілометрів від українського міста.