Повідомляє 24 Канал з посиланням на лідера фракції "Слуга народу" Давида Арахамію в етері телемарафону.

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Коли очікувати на переговори України та команди Трампа

Арахамія розповів, що переговори представників України з командою президента США Дональда Трампа можуть відбутися на початку лютого під час "Українського тижня" у Вашингтоні.

На початку лютого буде "Український тиждень" у Вашингтоні. Я думаю, що там, насправді, відбуватимуться основні процеси, основні переговори з новою командою Трампа, тому чекаємо,

– заявив він.

Водночас зауважимо, що жодних деталей політик не повідомив.