Сообщает 24 Канал со ссылкой на лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамию в эфире телемарафона.
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Переговоры между Украиной и новой командой президента США Дональда Трампа могут состояться в начале февраля. В этот в Вашингтоне будет проходить "Украинская неделя".
Сообщает 24 Канал со ссылкой на лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамию в эфире телемарафона.
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