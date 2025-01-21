Сообщает 24 Канал со ссылкой на лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамию в эфире телемарафона.

Смотрите также Эрдоган хочет обсудить с Трампом прекращение войны России против Украины

Когда ожидать переговоров Украины и команды Трампа