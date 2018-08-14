В Турции освободили двух греческих военных, которые были задержаны в марте

Суд Турции освободил из тюрьмы двух греческих военнослужащих, которые были задержаны в начале марта в результате того, что случайно пересекли границу.

Об этом сообщает Ekathimerini.

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Отмечается, что суд Турции пересмотрел ходатайство об освобождении лейтенанта Ангелоса Митретодиса и сержанта Димитриса Коуклациса, которые находились в тюрьме строгого режима в Эдирне в течение 167 дней.

Поскольку суд не обнаружил оснований оставлять военных за решеткой – военные могут беспрепятственно вернуться в Грецию.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас положительно отреагировал на решение турецкого суда и заметил, что выявленное правосудие "будет способствовать усилению дружественных и добрососедских отношений двух стран".

Я хотел бы поздравить и поблагодарить наших двух офицеров и их семьи за мужество, терпение и уверенность в наших усилиях, которые в итоге были оправданны,

– отметил он.