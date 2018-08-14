У Туреччині звільнили двох грецьких військових, які були затримані у березні

Суд Туреччини звільнив з в'язниці двох грецьких військовослужбовців, які були затримані на початку березня внаслідок того, що випадково перетнули кордон.

Про це повідомляє Ekathimerini.

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Зазначається, що суд Туреччини переглянув клопотання щодо звільнення лейтенанта Ангелоса Мітретодіса і сержанта Дімітріса Коуклациса, які перебували в тюрмі суворого режиму в Едірне протягом 167 днів.

Оскільки суд не виявив підстав залишати військових за ґратами – військові можуть безперешкодно повернутися до Греції.

Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас позитивно відреагував на рішення турецького суду і зауважив, що виявлене правосуддя "сприятиме посиленню дружніх та добросусідських взаємин двох країн".

Я хотів би привітати і подякувати нашим двом офіцерам та їх сім'ям за мужність, терпіння та впевненість у наших зусиллях, які в підсумку були виправданими,

– зазначив він.