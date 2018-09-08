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В Турции произошло жуткое ДТП, есть жертвы и десятки раненых: фото 18+

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В Турции произошло мастштабное смертельное ДТП
В Турции произошло мастштабное смертельное ДТП / ntv.com.tr

8 сентября в Турции произошла серьезная авария с участием пассажирского автобуса, в результате которого погибли шесть человек и еще 43 получили ранения.

Об этом сообщает телеканал NTV.

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Отмечается, что пассажирский автобус перевернулся на 20 километре трассы Анкара – Аксакай. Всех раненых сразу доставили в ближайшие больницы.

По данным турецких СМИ, в настоящее время проводятся спасательные работы.

На место аварии прибыли медицинские и пожарные бригады. Турецкая полиция начала расследование причин инцидента.


В Турции в результате жуткого ДТП погибли 6 человек


В Турции произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса


Пассажирский автобус попал в ДТП в Турции, погибли 6 человек


ДТП с участием пассажирского автобуса в Турции

Теги: Жертвы Новости Турции Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
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