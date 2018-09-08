В Турции произошло жуткое ДТП, есть жертвы и десятки раненых: фото 18+

8 сентября в Турции произошла серьезная авария с участием пассажирского автобуса, в результате которого погибли шесть человек и еще 43 получили ранения.

Об этом сообщает телеканал NTV. Читайте также: Жуткое ДТП с грузовиком в Коломые: среди погибших есть дети Отмечается, что пассажирский автобус перевернулся на 20 километре трассы Анкара – Аксакай. Всех раненых сразу доставили в ближайшие больницы. По данным турецких СМИ, в настоящее время проводятся спасательные работы. На место аварии прибыли медицинские и пожарные бригады. Турецкая полиция начала расследование причин инцидента.

В Турции в результате жуткого ДТП погибли 6 человек

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ДТП с участием пассажирского автобуса в Турции