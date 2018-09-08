В Турции произошло жуткое ДТП, есть жертвы и десятки раненых: фото 18+
8 сентября в Турции произошла серьезная авария с участием пассажирского автобуса, в результате которого погибли шесть человек и еще 43 получили ранения.
Об этом сообщает телеканал NTV.
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Отмечается, что пассажирский автобус перевернулся на 20 километре трассы Анкара – Аксакай. Всех раненых сразу доставили в ближайшие больницы.
По данным турецких СМИ, в настоящее время проводятся спасательные работы.
На место аварии прибыли медицинские и пожарные бригады. Турецкая полиция начала расследование причин инцидента.
В Турции в результате жуткого ДТП погибли 6 человек
В Турции произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса
Пассажирский автобус попал в ДТП в Турции, погибли 6 человек
ДТП с участием пассажирского автобуса в Турции