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В Турции утонули шесть человек, среди них было трое младенцев

94 Читати новину українською
В Турции утонули шесть человек, среди них было трое младенцев
В Турции утонули шесть человек, среди них было трое младенцев / Фото из открытых источников

На побережье Западной Турции утонули шесть человек, среди которых были трое младенцев, когда у них загорелась надувная лодка.

Об этом сообщает Reuters.

Лодка с пассажирами направлялась к греческому острову Лесбос. Двое людей были гражданами Турции, а двое – незаконными мигрантами. Также известно, что один человек пропал без вести

Девять человек были спасены береговой охраной. Лодку перевозил примерно 16 человек,
– говорится в сообщении.

По данным статистики береговой охраны, с января по июль этого года погибли не менее 54 нелегальных мигрантов, которые пытаются пересечь Европу из Турции.

Напомним, судно, на борту которого находились примерно 150 мигрантов, затонуло возле берегов северной части Кипра.

Теги: Жертвы Дети и несовершеннолетние Новости Турции
Источник: 24 канал
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