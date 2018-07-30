У Туреччині потонуло шестеро людей, серед них було троє немовлят

На узбережжі Західної Туреччини потонуло шестеро людей, серед яких були троє немовлят, коли у них розгорівся надувний човен.

Про це повідомляє Reuters.

Човен з пасажирами прямував до грецького острова Лесбос. Двоє людей були громадянами Туреччини, а двоє – незаконними мігрантами. Також відомо, що одна людина зникла безвісти

Дев'ять осіб були врятовані береговою охороною. Човен перевозив приблизно 16 осіб,

– йдеться в повідомленні.

За даними статистики берегової охорони, з січня по липень цього року загинуло не менше 54 нелегальних мігрантів, які намагаються перетнути Європу з Туреччини.

Нагадаємо, судно, на борту якого перебувало приблизно 150 мігрантів, затонув біля берегів північної частини Кіпру.