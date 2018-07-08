В Турции уволили 18 тысяч госслужащих

В Турции вышел указ об увольнении более 18 тысяч государственных служащих, половина из которых – сотрудники полиции, на фоне подготовки к отмене чрезвычайного положения в стране, введенного после попытки государственного переворота в июле 2016 года.

Об этом сообщает Reuters.

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Соответствующий декрет правительства опубликован в официальном вестнике кабинета министров Турции. О массовых увольнениях стало известно накануне инаугурации президента страны Реджепа Эрдогана.

В частности речь идет об увольнении 199 ученых из университетов по всей стране и более 5 тысяч военных. Турецкая власть уже уволила около 160 тысяч госслужащих после неудачной попытки переворота, сообщило в марте управление ООН по правам человека.

На этот раз уволили 18632 человека.

Напомним, 15 июля 2016 года власти Турции заявили о попытке государственного переворота. Той ночью в столкновениях погибли около 250 человек.