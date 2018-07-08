В Туреччині звільнили 18 тисяч держслужбовців
У Туреччині вийшов указ про звільнення понад 18 тисяч державних службовців, половина з яких - співробітники поліції, на тлі підготовки до скасування надзвичайного стану у країні, введеного після спроби державного перевороту в липні 2016 року.
Про це повідомляє Reuters.
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Відповідний декрет уряду опублікований в офіційному віснику кабінету міністрів Туреччини. Про масові звільнення стало відомо напередодні інавгурації президента країни Реджепа Ердогана.
Зокрема йдеться про звільнення 199 вчених з університетів по всій країні і понад 5 тисяч військових. Турецька влада вже звільнила близько 160 тисяч держслужбовців після невдалої спроби перевороту, повідомило в березні управління ООН з прав людини.
Цього разу звільнили 18632 людини.
Нагадаємо, 15 липня 2016 року влада Туреччини заявила про спробу державного перевороту. Тієї ночі в сутичках загинуло близько 250 людей.