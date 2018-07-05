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Озвучено дату, коли в Туреччині скасують режим надзвичайного стану

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Прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим
Прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим / gazeta.ru

Прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим заявив, що у країні 9 липня скасують режим надзвичайного стану, який запровадили після спроби державного перевороту в 2016 році.

Таку заяву прем’єр-міністра передає видання Аnadolu.

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Варто додати, що вперше в Туреччині оголосили надзвичайний стан 20 липня 2016 року. Після цього його подовжували кілька разів.

Нагадаємо, 15 липня 2016 року влада Туреччини заявила про спробу державного перевороту. Тієї ночі в сутичках загинуло близько 250 людей.

Теги: Новини політики Новини Туреччини Переворот у Туреччині
Джерело: 24 Канал
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