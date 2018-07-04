Туреччина постачатиме Україні важливі військові засоби

Україна та Туреччина домовились про передачу Міністерству оборони України передових технологій та програмного забезпечення у сфері зв'язку, безпілотних авіаційних комплексів та підписали відповідну компенсаційну угоду.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби РНБО.

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Сторони домовились про розвиток співпраці у напрямку безпілотних систем озброєння, щодо можливості створення спільного КБ із розробки нових зразків двигунів для броньованої техніки.

В свою чергу представники Туреччини підтвердили зацікавленість турецької сторони в закупівлі літаків Ан-178.

За результатами роботи комісії сторони підписали меморандум з постачання в Україну безпілотних авіаційних комплексів і створення спільного підприємства"



