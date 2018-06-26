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Що чекає Туреччину в разі покупки С-400 у Росії: різка відповідь США

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Зенітно-ракетний комплекс С-400
Зенітно-ракетний комплекс С-400 / wikipedia

США пригрозили, що введуть санкції проти Туреччини, якщо влада країни здійснить покупку зенітно-ракетних комплексів С-400 у Росії.

Як інформує Reuters, таку заяву зробив помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Уесс Мітчелл.

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За його словами, мова йде про розширення списку санкцій в рамках закону "Про протидію противникам США за допомогою санкцій (CAATSA)". Цей закон спрямований на покарання компаній, які ведуть справу з російською оборонною промисловістю.

Він додав, що адміністрація Дональда Трампа може на законних підставах відмовити Туреччині в покупці військових літаків F-35, навіть, якщо це буде потрібно, без згоди Конгресу США.

 

Теги: Новини США Новини політики Санкції Новини Туреччини Зброя
Джерело: 24 Канал
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