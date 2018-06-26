Що чекає Туреччину в разі покупки С-400 у Росії: різка відповідь США

США пригрозили, що введуть санкції проти Туреччини, якщо влада країни здійснить покупку зенітно-ракетних комплексів С-400 у Росії.

Як інформує Reuters, таку заяву зробив помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Уесс Мітчелл.

Читайте також: Ердоган зізнався, що частково схожий на Путіна

За його словами, мова йде про розширення списку санкцій в рамках закону "Про протидію противникам США за допомогою санкцій (CAATSA)". Цей закон спрямований на покарання компаній, які ведуть справу з російською оборонною промисловістю.

Він додав, що адміністрація Дональда Трампа може на законних підставах відмовити Туреччині в покупці військових літаків F-35, навіть, якщо це буде потрібно, без згоди Конгресу США.