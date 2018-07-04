Турция будет поставлять Украине важные военные средства

Украина и Турция договорились о передаче Министерству обороны Украины передовых технологий и программного обеспечения в сфере связи, беспилотных авиационных комплексов и подписали соответствующее компенсационную сделку.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО.

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Стороны договорились о развитии сотрудничества в направлении беспилотных систем вооружения, о возможности создания совместного КБ по разработке новых образцов двигателей для бронированной техники.

В свою очередь представители Турции подтвердили заинтересованность турецкой стороны в закупке самолетов Ан-178.

По результатам работы комиссии стороны подписали меморандум по поставкам в Украину беспилотных авиационных комплексов и создания совместного предприятия.