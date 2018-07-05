Озвучена дата, когда в Турции отменят режим чрезвычайного положения

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что в стране 9 июля отменят режим чрезвычайного положения, который ввели после попытки государственного переворота в 2016 году.

Такое заявление премьер-министра передает издание Аnadolu.

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Стоит добавить, что впервые в Турции объявили чрезвычайное положение 20 июля 2016 года. После этого его продлевали несколько раз.

Напомним, 15 июля 2016 года власти Турции заявили о попытке государственного переворота. Той ночью в столкновениях погибли около 250 человек.