В Турции задерживают самолет с украинскими туристами на борту
Украинские туристы не могут покинуть аэропорт Анталии, поскольку рейс задерживают уже более 6 часов. Представители компании JoinUp не отвечают.
Об этом сообщил один из пассажиров самолета, украинский политолог Виктор Таран на своей странице в соцсети Facebook.
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Он отметил, что у самолета McDonnell Douglas, которым должны были лететь пассажиры, отказал один из двигателей.
Также Виктор Таран отметил, что представители туроператора JoinUp не предоставили никакой информации относительно вылета и не выходят на связь уже более 4 часов.
Напомним, авиакомпания Wizz Air, начиная в период с зимы 2018 – 2019 года, прекратит полеты из Люблина (Польша) в Киев – в системе онлайн бронирования на сайте лоукостера соответствующие рейсы после 24 октября отсутствуют.