14:48
26 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
30°C
30°C 14°C
  • понедельник
    32°C 17°C
  • вторник
    29°C 16°C
  • среда
    22°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Кирилл и ИГИЛ. "Велкам ту зэ Кримский бридж"
Вєсті Кремля
19:06, 25 августа
Вести.UA. Жир. Объединение Вакарчука и Гриценко. Два путинских Фаберже
Вєсті.UA
17:28, 25 августа
Вкрав гроші і втік: екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Женские прически
Згадати все
13:29, 25 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Ryanair ограничит бесплатный провоз ручной клади

121 Читати новину українською
Ryanair ограничит провоз ручной клади
Ryanair ограничит провоз ручной клади / Фото из открытых источников

С ноября 2018 года авиакомпания Ryanair ограничит количество ручной клади на борту своих самолетов.

Об этом сообщает avianews.

Читайте также: Лоукостеры в Украине: куда летают и как зарабатывают на невнимательных пассажирах

Так, после 1 ноября пассажиры будут брать с собой большой предмет ручной клади с габаритами 55х40х20 сантиметров и весом до 10 килограммов, смогут это сделать, лишь оплатив услугу приоритетной посадки, стоимостью 6 евро (кладь можно взять в салон) или багажный сбор 8 евро (поклажа сдается в багаж) во время бронирования билета.

Стоимость увеличивается до 8 и 10 евро соответственно, если услуги оплачиваются после покупки билета.

Пассажиры, которые не будут платить за приоритетную посадку, будут иметь возможность провозить бесплатно только один небольшой предмет ручной клади.

Габариты такого предмета, который разрешат брать в салон самолета, увеличатся с 35х20х20 сантиметров до 40х20х25 сантиметров. При этом новые контрольные рамки в аэропортах будут рассчитаны с запасом на предметы с габаритами до 42х20х30 сантиметров.

Новые правила будут применяться для всех бронирований билетов, сделанных с 1 сентября 2018 года.

По словам представителей ирландского лоукостера, изменение условий провоза вещей аргументировали тем, что текущая политика в отношении ручной клади приводит к задержкам и не позволяет обеспечить короткие 25-минутные развороты самолетов между рейсами.

Сейчас компания позволяет всем пассажирам бесплатно провозить с собой основной предмет ручной клади с габаритами до 55х40х20 сантиметров и весом до 10 килограммов и личную вещь с габаритами до 35x20x20 сантиметров без ограничения по весу.

Напомним, недавно ирландский лоукостер Ryanair устроил большую распродажу авиабилетов на все направления из Украины. В октябре Ryanair начнет полеты из столичного аэропорта "Борисполь" и из аэропорта "Львов".

Теги: Ryanair авиация
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 25 августа
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Безкарні багатії: чи покарають мажорів, що влаштовують смертельні перегони на наших вулицях
сегодня, 14:00 Безкарні багатії: чи покарають мажорів, що влаштовують смертельні перегони на наших вулицях
Тетяна Мартинюк
Умер Джон Маккейн: биография великого друга Украины
сегодня, 13:11 Умер Джон Маккейн: биография великого друга Украины
Наталя Сколоздра
Чому за рейтингом ООН Україна має йти нарівні з країнами Європи, проте живе на межі бідності
сегодня, 13:00 Чому за рейтингом ООН Україна має йти нарівні з країнами Європи, проте живе на межі бідності
Олександра Дрік
Цивилизованный лоббизм Англии – яркий пример для Украины
сегодня, 12:02 Цивилизованный лоббизм Англии – яркий пример для Украины
Катерина Одарченко
У луганских пенсионеров появился досуг – бесконечные, изматывающие поездки за пенсией в Украину
сегодня, 08:15 У луганских пенсионеров появился досуг – бесконечные, изматывающие поездки за пенсией в Украину
Ольга Черненко
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
В Японии - праздник плодородия
 3 апреля 2012 , 20:51
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук