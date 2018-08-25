Ryanair ограничит бесплатный провоз ручной клади

С ноября 2018 года авиакомпания Ryanair ограничит количество ручной клади на борту своих самолетов.

Об этом сообщает avianews.

Читайте также: Лоукостеры в Украине: куда летают и как зарабатывают на невнимательных пассажирах

Так, после 1 ноября пассажиры будут брать с собой большой предмет ручной клади с габаритами 55х40х20 сантиметров и весом до 10 килограммов, смогут это сделать, лишь оплатив услугу приоритетной посадки, стоимостью 6 евро (кладь можно взять в салон) или багажный сбор 8 евро (поклажа сдается в багаж) во время бронирования билета.

Стоимость увеличивается до 8 и 10 евро соответственно, если услуги оплачиваются после покупки билета.

Пассажиры, которые не будут платить за приоритетную посадку, будут иметь возможность провозить бесплатно только один небольшой предмет ручной клади.

Габариты такого предмета, который разрешат брать в салон самолета, увеличатся с 35х20х20 сантиметров до 40х20х25 сантиметров. При этом новые контрольные рамки в аэропортах будут рассчитаны с запасом на предметы с габаритами до 42х20х30 сантиметров.

Новые правила будут применяться для всех бронирований билетов, сделанных с 1 сентября 2018 года.

По словам представителей ирландского лоукостера, изменение условий провоза вещей аргументировали тем, что текущая политика в отношении ручной клади приводит к задержкам и не позволяет обеспечить короткие 25-минутные развороты самолетов между рейсами.

Сейчас компания позволяет всем пассажирам бесплатно провозить с собой основной предмет ручной клади с габаритами до 55х40х20 сантиметров и весом до 10 килограммов и личную вещь с габаритами до 35x20x20 сантиметров без ограничения по весу.

Напомним, недавно ирландский лоукостер Ryanair устроил большую распродажу авиабилетов на все направления из Украины. В октябре Ryanair начнет полеты из столичного аэропорта "Борисполь" и из аэропорта "Львов".