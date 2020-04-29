В Ухане заработала главная туристическая достопримечательность: яркие фото

29 апреля главная туристическая достопримечательность Башня желтого журавля китайского города Ухань, где началась пандемия COVID-19, открылась для туристов.

Пам'ятка відкрилась частково – наразі доступні лише об'єкти на відкритому повітрі. Про це пише видання Xinhua.

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Кількість відвідувачів обмежена, в головну будівлю допускають 300 людей щопівгодини. Однак туди потрапити можна лише після онлайн бронювання.

Перед тим, як зайти в парк, який розташований навколо вежі, відвідувачам потрібно пред'явити QR-код із даними про стан свого здоров'я, пройти перевірку температури тіла, а також надіти захисні маски.

Вежа жовтого журавля працює з 8:30 до 17:00.

Головна пам'ятка Уханя Вежа жовтого журавля: фото www.news.com