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      В Ухані запрацювала головна туристична пам'ятка: яскраві фото

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      В Ухані відкрилась головна туристична пам'ятка
      В Ухані відкрилась головна туристична пам'ятка / www.news.cn

      29 квітня головна туристична пам'ятка Вежа жовтого журавля китайського міста Ухань, де почалась пандемія COVID-19, відкрилась для туристів.

      Пам'ятка відкрилась частково – наразі доступні лише об'єкти на відкритому повітрі. Про це пише видання Xinhua.

      До слова У Китаї перерахували кількість смертей від коронавірусу: число жертв в Ухані різко підскочило

      Кількість відвідувачів обмежена, в головну будівлю допускають 300 людей щопівгодини. Однак туди потрапити можна лише після онлайн бронювання.

      Перед тим, як зайти в парк, який розташований навколо вежі, відвідувачам потрібно пред'явити QR-код із даними про стан свого здоров'я, пройти перевірку температури тіла, а також надіти захисні маски.

      Вежа жовтого журавля працює з 8:30 до 17:00.

      Головна пам'ятка Уханя Вежа жовтого журавля: фото www.news.com

       

      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Коронавірус COVID-19 Подорожі Туристичний бізнес Китай
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