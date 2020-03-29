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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      В Украине 475 случаев коронавируса, еще один человек умер

      - Читати новину українською
      В Украине 475 случаев коронавируса / GettyImages

      По состоянию на вечер 29 марта в Украине зафиксировали почти 500 случаев инфицирования. За сутки 29 марта обнаружили 57 новых случаев инфицирования.

      По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22:00 29 марта в Украине 475 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в фейсбуке.

      Важно В Украине от коронавируса умерли 10 человек: перечень областей

      Всего зафиксированы 10 летальных случаев от COVID-19 в Украине. В общем 6 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

      16 новых случаев из этих 57 новых зафиксировали в Черновицкой области, об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

      Симптоми коронавірусу
      Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Коронавирус COVID-19 Здоровье Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Украины Новости Здоровье
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