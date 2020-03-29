В Украине 475 случаев коронавируса, еще один человек умер

По состоянию на вечер 29 марта в Украине зафиксировали почти 500 случаев инфицирования. За сутки 29 марта обнаружили 57 новых случаев инфицирования.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22:00 29 марта в Украине 475 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в фейсбуке.

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Всего зафиксированы 10 летальных случаев от COVID-19 в Украине. В общем 6 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

16 новых случаев из этих 57 новых зафиксировали в Черновицкой области, об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.



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