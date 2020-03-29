В Україні 475 випадків коронавірусу, ще одна людина померла
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Станом на вечір 29 березня в Україні зафіксували майже 500 випадків інфікування. 10 осіб померли, а шістьом людям вдалося одужати.
За даними ЦГЗ, станом на 22:00 29 березня в Україні 475 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 ПЛР-дослідженням. Усього зафіксовано 10 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 6 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Важливо В Україні від коронавірусу померли 10 людей: перелік областей
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