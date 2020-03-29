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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      В Україні 475 випадків коронавірусу, ще одна людина померла

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      В Україні 475 випадків коронавірусу / GettyImages

      Станом на вечір 29 березня в Україні зафіксували майже 500 випадків інфікування. 10 осіб померли, а шістьом людям вдалося одужати.

      За даними ЦГЗ, станом на 22:00 29 березня в Україні 475 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 ПЛР-дослідженням. Усього зафіксовано 10 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 6 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

      Важливо В Україні від коронавірусу померли 10 людей: перелік областей

      Новина доповнюється…

       

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Карантин в Україні 2020 Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини України
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