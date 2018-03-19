В Украине 7 тысяч человек объявлены в розыск за неуплату алиментов

После того, как в Украине заработал обновленный правительственный закон об усилении ответственности для должников алиментов, часть неплательщиков объявили в розыск.

По данным премьер-министра Владимира Гройсмана, в целом 7 тысяч человек объявлены в розыск.

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Кроме того, 5560 человек направили на выполнение общественно полезных работ. Также 82397 лицам запретили выезд за границу, 79843 лицам запретили водить, 79591 лицам запретили пользоваться оружием.

Напомним, 6 февраля в Украине вступил в силу закон, который значительно усилил ответственность за неуплату алиментов. После этого в Украине запустили реестр неплательщиков алиментов.