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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В Україні 7 тисяч осіб оголошено в розшук через несплату аліментів

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В Україні 7 тисяч осіб оголошено в розшук через несплату аліментів

Після того, як в Україні запрацював оновлений урядовий закон про посилення відповідальності для боржників аліментів, частину неплатників оголосили у розшук.

За даними прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, загалом 7 тисяч осіб оголошено з розшук.

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Окрім того, 5,56 тисяч осіб направили на виконання суспільно корисних робіт. Також 82397 особам заборонили виїзд за кордон, 79843 особам заборонили керувати авто, 79591 особам заборонили користуватися зброєю.

Нагадаємо, 6 лютого в Україні набув чинності закон, який значно посилив відповідальність за несплату аліментів. Після цього в Україні запустили реєстр неплатників аліментів.

Теги: Новини України Новини політики Володимир Гройсман
Джерело: 24 Канал
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