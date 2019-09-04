В Украине будут отмечать День безопасности пациентов
Президент Украины Владимир Зеленский основал своим указом День безопасности пациентов, который будут отмечать ежегодно 17 сентября. В эту же дату отмечают Всемирный день обеспечения безопасности пациентов.
В тексте указа Зеленского объясняется, что такое решение он принял, "признавая обеспечение безопасности пациентов одним из важных элементов предоставления качественной медицинской помощи и поддерживая решение 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения".
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Чем в ближайшее время займется Министерство здравоохранения?
- Эпидемии.
- Вакцины.
- Первичное звено медпомощи.
- Зарплаты врачей
- Рост продолжительности жизни.
- Рост рождаемости.
- Здоровое детство.
- Инклюзивность.
Источник: 24 канал
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