В Украине будут отмечать День безопасности пациентов

Президент Украины Владимир Зеленский основал своим указом День безопасности пациентов, который будут отмечать ежегодно 17 сентября. В эту же дату отмечают Всемирный день обеспечения безопасности пациентов.

В тексте указа Зеленского объясняется, что такое решение он принял, "признавая обеспечение безопасности пациентов одним из важных элементов предоставления качественной медицинской помощи и поддерживая решение 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения". Читайте также: Конечного срока подписания деклараций с семейным врачом не будет, – Скалецкая Чем в ближайшее время займется Министерство здравоохранения? Эпидемии. Вакцины. Первичное звено медпомощи. Зарплаты врачей Рост продолжительности жизни. Рост рождаемости. Здоровое детство. Инклюзивность.