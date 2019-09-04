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      В Украине будут отмечать День безопасности пациентов

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      День безопасности пациентов будут отмечать 17 сентября
      День безопасности пациентов будут отмечать 17 сентября / now.uiowa.edu

      Президент Украины Владимир Зеленский основал своим указом День безопасности пациентов, который будут отмечать ежегодно 17 сентября. В эту же дату отмечают Всемирный день обеспечения безопасности пациентов.

      В тексте указа Зеленского объясняется, что такое решение он принял, "признавая обеспечение безопасности пациентов одним из важных элементов предоставления качественной медицинской помощи и поддерживая решение 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения".

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      Чем в ближайшее время займется Министерство здравоохранения?

      1. Эпидемии.
      2. Вакцины.
      3. Первичное звено медпомощи.
      4. Зарплаты врачей
      5. Рост продолжительности жизни.
      6. Рост рождаемости.
      7. Здоровое детство.
      8. Инклюзивность.
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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Министерство здравоохранения Украины Лечение Здоровье Новости Здоровье
      Источник: 24 канал
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