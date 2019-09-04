В Україні відзначатимуть День безпеки пацієнтів

Президент України Володимир Зеленський заснував своїм указом День безпеки пацієнтів, який відзначатимуть щороку 17 вересня. У цю ж дату відзначають Всесвітній день забезпечення безпеки пацієнтів.

У тексті указу Зеленського пояснюється, що таке рішення він ухвалив, "визнаючи забезпечення безпеки пацієнтів одним із важливих елементів надання якісної медичної допомоги та підтримуючи рішення 72-ї сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я". Читайте також: Кінцевого терміну підписання декларацій з сімейним лікарем не буде, – Скалецька Чим найближчим часом займеться Міністерство охорони здоров’я? Епідемії. Вакцини. Первинна ланка меддопомоги. Зарплати лікарів Зростання тривалості життя. Зростання народжуваності. Здорове дитинство. Інклюзивність.