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      В Україні відзначатимуть День безпеки пацієнтів

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      День безпеки пацієнтів відзначатимуть 17 вересня
      День безпеки пацієнтів відзначатимуть 17 вересня / now.uiowa.edu

      Президент України Володимир Зеленський заснував своїм указом День безпеки пацієнтів, який відзначатимуть щороку 17 вересня. У цю ж дату відзначають Всесвітній день забезпечення безпеки пацієнтів.

      У тексті указу Зеленського пояснюється, що таке рішення він ухвалив, "визнаючи забезпечення безпеки пацієнтів одним із важливих елементів надання якісної медичної допомоги та підтримуючи рішення 72-ї сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я".

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      Чим найближчим часом займеться Міністерство охорони здоров’я?

      1. Епідемії.
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      3. Первинна ланка меддопомоги.
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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини політики Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Міністерство охорони здоров’я
      Джерело: 24 канал
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