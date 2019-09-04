В Україні відзначатимуть День безпеки пацієнтів
Президент України Володимир Зеленський заснував своїм указом День безпеки пацієнтів, який відзначатимуть щороку 17 вересня. У цю ж дату відзначають Всесвітній день забезпечення безпеки пацієнтів.
У тексті указу Зеленського пояснюється, що таке рішення він ухвалив, "визнаючи забезпечення безпеки пацієнтів одним із важливих елементів надання якісної медичної допомоги та підтримуючи рішення 72-ї сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я".
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Чим найближчим часом займеться Міністерство охорони здоров’я?
- Епідемії.
- Вакцини.
- Первинна ланка меддопомоги.
- Зарплати лікарів
- Зростання тривалості життя.
- Зростання народжуваності.
- Здорове дитинство.
- Інклюзивність.
Джерело: 24 канал
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