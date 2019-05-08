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      В Украине будут праздновать День отца: когда будут праздновать

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      В Украине будут праздновать День отца
      В Украине будут праздновать День отца / unsplash.com

      Кабинет министров Украины утвердил указ президента о введении нового праздника – Дня отца. Поэтому украинцы смогут поздравлять с праздником не только мам, но и пап. Празднование будет проводиться каждый год в третье воскресенье июня.

      Введение этого праздника должно создать условия для всестороннего развития семьи, а также повысить роль мужа и отца в процессе воспитания ребенка.

      Читайте также: День матери в Украине: когда отмечают в 2019 году

      Сейчас День отца празднуют в более чем 80 странах мира, в частности в США, Канаде, Южной Африканской Республике, Японии, Франции, Швейцарии и др.

      До принятия закона украинцы тоже отмечали День отца, но делали это дважды в год – в третье воскресенье сентября и третье воскресенье июня. В Украине в этом году праздник приходится на 16 июня.

      Откуда появился этот праздник?Праздник День отца учрежден в США в 1910 году, и отмечали его 19 июня. Инициатором этого трогательного семейного праздника была женщина миссис Додд, которая хотела таким образом выразить признательность собственному отцу Уильяму Смарту. Мужчина после смерти жены, умершей после шестых родов, воспитал самостоятельно шестерых детей. В 1972 году День отца стал национальным праздником, а отмечать его стали в третье воскресенье июня. В этот день принято дарить отцам цветы, всевозможные подарки и устраивать семейные торжества.

      Оригинальные и интересные идеи подарков на День отца для молодых и опытных отцов – читайте в материале 24 канала.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины История Советы Кабинет Министров Украины
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