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      В Україні святкуватимуть День батька

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      В Україні святкуватимуть День батька
      В Україні святкуватимуть День батька / unsplash.com

      Кабінет міністрів України ухвалив указ президента про запровадження нового свята – Дня батька. Тож українці зможуть вітати зі святом не лише мам, але й татусів. Святкування проводитиметься кожного року у третю неділю червня.

      Впровадження цього свята має створити умови для всебічного розвитку сім'ї, а також підвищити роль чоловіка та батька у процесі виховання дитини.

      Читайте також: День матері в Україні: коли відзначають у 2019 році

      Наразі День батька святкують у понад 80 країн світу, зокрема у США, Канаді, Південній Африканській Республіці, Японії, Франції, Швейцарії тощо.

      До ухвалення закону українці теж відзначали День батька, але робили це двічі на рік – у третю неділю вересня та третю неділю червня. В Україні цього року свято припадає на 16 червня.

      Українці відзначатимуть День батька
      Українці відзначатимуть День батька

      Звідки з'явилося це свято?Свято День батька засноване у США у 1910 році, й відзначали його спочатку 19 червня. Ініціаторкою цього зворушливого родинного свята була жінка місіс Додд, яка хотіла у такий спосіб висловити вдячність власному батьку Вільяму Смарту. Чоловік після смерті дружини, що померла після шостих пологів, виховав самотужки шістьох дітей. У 1972 році День батька став національним святом, а відзначати його стали в третю неділю червня. Цього дня заведено дарувати батькам квіти, всілякі подарунки та влаштовувати родинні урочистості.

      Оригінальні та цікаві ідеї подарунків на День батька для молодих і досвідчених татусів – читайте у матеріалі 24 каналу. 

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      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Поради Історія
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