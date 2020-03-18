В Украине для педагогов появилась возможность создавать собственные онлайн курсы бесплатно

Дистанционное обучение (e-learning) – единственный способ получить образование для тех, кто по ряду причин (отсутствие времени, необходимость совмещать учебу с работой, территориальная удаленность от места учебы, чрезвычайные ситуации и др.) не может учиться обычным образом.

Эксперты ЮНЕСКО и правительства развитых стран сходятся во мнении, что отвечать требованиям информационного общества к уровню квалификации людей можно только в результате использования e-learning как технологии, которая ориентирует студентов на новый стиль образования и развивает их умения и навыки для дальнейшего обучения в течение всей жизни. Поэтому электронное обучение, что позволяет подготовить необходимые обществу кадры в нужном количестве за минимальное время и при минимальных затратах, признано приоритетным в ходе реформ образовательных систем в таких ведущих странах мира, как США, Великобритания, Канада, Германия, Франция и др., и даже на уровне ООН.

Образовательный Хаб города Киева совместно с Ассоциацией инновационного и цифрового образования создал бесплатную возможность записывать онлайн курсы для украинских педагогов.

До 22 апреля 2020 года каждый учитель школы, лицея или гимназии, преподаватель училища, колледжа, техникума или ВУЗа, или руководитель любого учебного заведения Украины может прислать заявку на создание собственного онлайн курса на сайте www.eduhub.in.ua. Для этого нужно заполнить google форму и дождаться обратной связи от организаторов.

Каждая заявка будет тщательно рассмотрена по следующим критериям:

Инновационность идеи курса;

Легкость подачи материала;

Актуальность темы для широкой аудитории;

Харизматичность спикера.

Авторы лучших заявок будут приглашены в Образовательный Хаб города Киева на запись собственного онлайн курса с последующей популяризацией в сети Интернет.

Пришло время украинским педагогам заявить о себе на всю страну!

С вопросами можно обращаться на e-mail [email protected]