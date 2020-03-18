В Україні для освітян з’явилась можливість створювати власні онлайн курси безкоштовно

Дистанційне навчання (e-learning) - єдиний спосіб здобути освіту для тих, хто з ряду причин (відсутність часу, необхідність поєднувати навчання з роботою, територіальна віддаленість від місця навчання, надзвичайні ситуації та ін.) не може вчитися звичайним чином.

Експерти ЮНЕСКО та уряди розвинених країн сходяться на думці, що відповідати вимогам інформаційного суспільства до рівня кваліфікації людей можна тільки внаслідок використання e-learning як технології, яка орієнтує студентів на новий стиль освіти і розвиваючої їх вміння і навички для подальшого навчання протягом усього життя. Тому електронне навчання, що дозволяє підготувати необхідні суспільству кадри в потрібній кількості за мінімальний час і при мінімальних витратах, визнано пріоритетним в ході реформ освітніх систем в таких провідних країнах світу, як США, Великобританія, Канада, Німеччина, Франція та ін., І навіть на рівні ООН.

Освітній Хаб міста Києва спільно із Асоціацією інноваційної та цифрової освіти створив безкоштовну можливість записувати онлайн курси для українських освітян.

До 22 квітня 2020 року кожен вчитель школи, ліцею або гімназії, викладач училища, коледжу, технікуму або ЗВО, чи керівник будь-якого навчального закладу України може надіслати заявку щодо створення власного онлайн курсу на сайті www.eduhub.in.ua. Для цього потрібно заповнити google форму та дочекатися зворотного зв’язку від Організаторів.

Кожна заявка буде ретельно розглянута за наступними критеріями:

Інноваційність ідеї курсу;

Легкість подачі матеріалу;

Актуальність теми для широкої аудиторії;

Харизматичність спікера.

Автори кращих заявок будуть запрошені до Освітнього Хабу міста Києва на запис власного онлайн курсу з подальшою популяризацією у мережі Інтернет.

Прийшов час українським освітянам заявити про себе на всю країну!

Із запитаннями можна звертатися на e-mail [email protected]