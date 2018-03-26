В Украине есть уникальный вулкан на Прикарпатье

На берегу реки Большой Луковец, что в селе Старуня Ивано-Франковской области, расположен грязевой вулкан, аналогов которому нет во всей Украине.

Об этом сообщает "Правда".

Вулкан занимает площадь 60 гектаров. Из-за геологических пород здесь сложный тектонический слом. Именно поэтому в 1977 году после землетрясения в Румынии образовался вулкан.

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Тогда высота его конуса достигала 2 метра, а грязевые потоки, которые состояли из нефти и озокерита, растеклись на 50-60 метров.

Сейчас он похож на гразевое пятно, имеющее около 10 кратеров, которые выделяют метан, этан, воду, глину, порой нефть или ее составляющие. Возле Старунского вулкана есть озокерит, источники пресной и пяти типов минеральных вод.

Этот вулкан уникален тем, что на небольшой территории сосредоточены очень сближенные и взаимосвязанные процессы, которые обычно существуют в различных частях мира.