В Україні є унікальний вулкан на Прикарпатті

На березі річки Великий Луковець, що в селі Старуня Івано-Франківської області, розташований грязевий вулкан, аналогів якому немає у всій Україні.

Про це повідомляє Правда.

Вулкан займає площу 60 гектарів. Через геологічні породи тут складний тектонічний злам. Саме через це 1977 року після землетрусу в Румунії утворився вулкан.

Читайте також: В Індонезії прокинувся вулкан: неймовірні фото та відео

Тоді висота його конусу сягала 2 метри, а грязеві потоки, які складалися з нафти і озокериту, розтеклися на 50-60 метрів.

Зараз він схожий на гразеву пляму, яка має близько 10 кратерів, що виділяють метан, етан, воду, глину, деколи нафту або її складові. Біля Старунського вулкану є озокерит, джерела прісної та п’яти типів мінеральних вод.

Цей вулкан унікальний тим, що на невеликій території зосереджені дуже зближені та взаємопов’язані процеси, які зазвичай існують в різних частинах світу.