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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО RYANAIR ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В Україні є унікальний вулкан на Прикарпатті

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Унікальний вулкан на Прикарпатті
Унікальний вулкан на Прикарпатті / pravda.if.ua

На березі річки Великий Луковець, що в селі Старуня Івано-Франківської області, розташований грязевий вулкан, аналогів якому немає у всій Україні.

Про це повідомляє Правда.

Вулкан займає площу 60 гектарів. Через геологічні породи тут складний тектонічний злам. Саме через це 1977 року після землетрусу в Румунії утворився вулкан.

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Тоді висота його конусу сягала 2 метри, а грязеві потоки, які складалися з нафти і озокериту, розтеклися на 50-60 метрів.

Зараз він схожий на гразеву пляму, яка має близько 10 кратерів, що виділяють метан, етан, воду, глину, деколи нафту або її складові. Біля Старунського вулкану є озокерит, джерела прісної та п’яти типів мінеральних вод.

Цей вулкан унікальний тим, що на невеликій території зосереджені дуже зближені та взаємопов’язані процеси, які зазвичай існують в різних частинах світу.

Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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