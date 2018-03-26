В Україні є унікальний вулкан на Прикарпатті
На березі річки Великий Луковець, що в селі Старуня Івано-Франківської області, розташований грязевий вулкан, аналогів якому немає у всій Україні.
Про це повідомляє Правда.
Вулкан займає площу 60 гектарів. Через геологічні породи тут складний тектонічний злам. Саме через це 1977 року після землетрусу в Румунії утворився вулкан.
Читайте також: В Індонезії прокинувся вулкан: неймовірні фото та відео
Тоді висота його конусу сягала 2 метри, а грязеві потоки, які складалися з нафти і озокериту, розтеклися на 50-60 метрів.
Зараз він схожий на гразеву пляму, яка має близько 10 кратерів, що виділяють метан, етан, воду, глину, деколи нафту або її складові. Біля Старунського вулкану є озокерит, джерела прісної та п’яти типів мінеральних вод.
Цей вулкан унікальний тим, що на невеликій території зосереджені дуже зближені та взаємопов’язані процеси, які зазвичай існують в різних частинах світу.
Вибір редакції
-
Кількість жертв пожежі в Кемерово сягнула 53 осіб: у справі затримано 4 людейсьогодні , 08:54
-
Головні новини 25 березня: страшна пожежа в Росії, мітинги у світі та гепатит А в Донецькусьогодні , 08:00
-
Яка справжня мета військових навчань Росії на кордоні з Україною: версія експертасьогодні , 07:01