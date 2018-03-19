В Украине хотят запретить продавать домашнюю свинину и говядину

С 1 января 2020 года в Украине может быть введен запрет на забой скота на сертифицированных скотобойнях. Такое мясо можно будет использовать исключительно для собственных нужд.

Соответствующие изменения вносит законопроект №7489, который Главное научно-экспертное управление Верховной Рады рекомендовало принять в первом чтении, сообщает UBR.

Отмечается, что продавать такое мясо на рынках даже в небольших объемах могут навсегда запретить.

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Однако пока ограничительные меры не такие строгие к домашним хозяйствам. Вплоть до 2025 года закон "Об основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов" позволяет им реализовывать без ограничений мясо копытных животных, забитых в количестве до 3-х голов в день. А с 2025 года продавать такой продукт позволительно на рынках, расположенных в радиусе 50 километров от места забоя.

Все эти послабления и предлагают устранить авторы законопроекта №7489. Таким образом, небольшим домашним хозяйствам останется 2 варианта: везти животное на сертифицированную бойню или использовать мясо для собственных нужд.

Исключение оставят только для домашней птицы, кроликов и нутрий: их можно будет забивать в домашних условиях в количестве не более 10 голов в день.

За введение этой нормы проголосовал и аграрный комитет Рады – он также рекомендовал депутатам принять предлагаемые изменения.

Тем временем эксперты считают, что норма практически равносильна геноциду домашнего животноводства. А декларируемая авторами цель – предупреждение распространения опасных недугов – не имеет ничего общего с настоящими мотивами.