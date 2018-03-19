В Україні хочуть заборонити продавати домашню свинину і яловичину

З 1 січня 2020 року в Україні може бути введена заборона на забій худоби на несертифікованих бійнях. Таке м'ясо можна буде використовувати виключно для власних потреб.

Відповідні зміни вносить законопроект №7489, який Головне науково-експертне управління Верховної Ради рекомендувало схвалити в першому читанні, повідомляє UBR.

Зазначається, що продавати таке м’ясо на ринках навіть в невеликих обсягах можуть назавжди заборонити.

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Проте наразі обмежувальні заходи не такі суворі до домашніх господарств. Аж до 2025 року закон "Про основні засади та вимоги до безпеки і якості харчових продуктів" дозволяє їм реалізовувати без обмежень м'ясо копитних тварин, забитих в кількості до 3-х голів на день. А з 2025 року продавати такий продукт дозволено на ринках, розташованих в радіусі 50 кілометрів від місць забою.

Всі ці послаблення і пропонують усунути автори законопроекту №7489. Таким чином, невеликим домашнім господарствам залишиться 2 варіанти: везти тварина на сертифіковану бійню або використовувати м'ясо для власних потреб.

Виняток залишать тільки для домашньої птиці, кролів та нутрій: їх можна буде забивати в домашніх умовах в кількості не більше 10 голів на день.

За введення цієї норми проголосував і аграрний комітет Ради – він також рекомендував депутатам прийняти пропоновані зміни.

Тим часом експерти вважають, що норма практично рівносильно геноциду домашнього тваринництва. А декларована його авторами мета – попередження поширення небезпечних недуг – не має нічого спільного зі справжніми мотивами.