В Украине криминализируют Таможенный кодекс Игоря Калетника

ГФС предлагает изменения в законодательство на предмет криминализации статьи Таможенного кодекса за контрабанду и нарушение таможенных правил.

По мнению авторов поправок, это позволит усовершенствовать Таможенный кодекс, принятый еще в 2012 году по инициативе Игоря Калетника, и увеличить поступления в бюджет.

В бюджет в 2017 году, в результате борьбы ГФС с контрабандой на таможнях, дополнительно поступило 70 млрд гривен. Об этом было заявлено на заседании кабинета министров Украины. Между тем без введения уголовной ответственности за контрабанду искоренить это явление чрезвычайно трудно, ведь сегодня в Украине ответственность за контрабанду – административная, заявил руководитель ГФС Мирослав Продан.

“Я убежден, что именно с этого надо начинать. Без ответственности это явление побороть или даже его минимизировать фактически невозможно. У нас есть абсолютно понятная модель, которая подготовлена на сегодня. И в случае принятия изменений в законодательство на предмет криминализации статьи Таможенного кодекса за контрабанду и нарушение таможенных правил, я убежден, ситуация совершенно изменится", – сообщил Мирослав Продан.

Напомним, что Таможенный кодекс Украины, принятие которого было инициировано народным депутатом Украины Игорем Калетником, стал эффективным инструментом противодействия контрабанде и разрешил присоединение к системе общего транзита. Таможенный кодекс Украины Игоря Калетника получил высокую оценку бизнеса и позволил приблизить нормы украинского законодательства к европейским. В свою очередь ГФС предлагает дальнейшее совершенствование Таможенного кодекса Игоря Калетника и усилить ответственность за нарушение таможенных правил с административной до уголовной.