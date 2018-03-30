12:13
30 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
3°C
3°C -1°C
  • субота
    8°C 2°C
  • неділя
    13°C 5°C
  • понеділок
    7°C 1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Чіпи для рабів у Росії. Неперевершена російська зброя
Вєсті Кремля
23:59, 29 березня
Вєсті.UA. Чарівна паличка Порошенка. Президентські амбіції Насірова
Вєсті.UA
19:59, 29 березня
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Автомобільний гараж: острів чоловічої свободи
Згадати все
23:29, 29 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО

В Україні криміналізують Митний кодекс Ігоря Калетника

173 Читать новость на русском
Митний контроль
Митний контроль / genplanua.com

ДФС пропонує зміни до законодавства на предмет криміналізації статті Митного кодексу за контрабанду та порушення митних правил.

На думку авторів правок, це дозволить удосконалити Митний кодекс, прийнятий ще у 2012 році за ініціативи Ігоря Калєтника, і збільшити надходження до бюджету.

До бюджету у 2017 році, у результаті боротьби ДФС з контрабандою на митницях, надійшло додатково 70 млрд гривень. Про це було заявлено на засіданні кабінету міністрів України. Тим часом без введення кримінальної відповідальності за контрабанду викоренити це явище надзвичайно важко, адже сьогодні в Україні відповідальність за контрабанду – адміністративна, заявив керівник ДФС Мирослав Продан.

“Я переконаний, що саме з цього треба розпочинати. Без відповідальності це явище побороти або навіть його мінімізувати фактично неможливо. У нас є абсолютно зрозуміла модель, яка підготовлена на сьогодні. І у разі прийняття змін до законодавства на предмет криміналізації статті Митного кодексу за контрабанду та порушення митних правил, я переконаний, ситуація абсолютно зміниться», – повідомив Мирослав Продан.

Нагадаємо, що Митний кодекс України, ухвалення якого було ініційоване народним депутатом України Ігорем Калетником, став ефективним інструментом протидії контрабанді та дозволив приєднання до системи спільного транзиту. Митний кодекс України Ігоря Калетніка отримав високу оцінку бізнесу та дозволив наблизити норми українського законодавства до європейських. У свою чергу ДФС пропонує подальше вдосконалення Митного кодексу Ігоря Калетника і посилити відповідальність за порушення митних правил з адміністративної до кримінальної.

Теги: Новини України мито Державна фіскальна служба Ігор Калетник Новий Митний кодекс
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Кум на мушці: чому ГПУ взялася за Медведчука
сьогодні, 12:00 Кум на мушці: чому ГПУ взялася за Медведчука
Наталія Лебідь 200
К чему приведет Украину крах государственности
сьогодні, 11:00 К чему приведет Украину крах государственности
Павло Казарін 553
Історія успіху
сьогодні, 10:00 Історія успіху "Партії регіонів": від заснування партії Порошенком до втечі Януковича
Віталій Дейнега 722
Україні потрібен боснійський сценарій, чи це нав'язування Росією своїх бажань?
сьогодні, 08:46 Україні потрібен боснійський сценарій, чи це нав'язування Росією своїх бажань?
Дмитро Снєгирьов 1140
Чи буде світова війна – вона вже точиться
29 березня, 22:03 Чи буде світова війна – вона вже точиться
Дід Панас 1300
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук