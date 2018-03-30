В Україні криміналізують Митний кодекс Ігоря Калетника

ДФС пропонує зміни до законодавства на предмет криміналізації статті Митного кодексу за контрабанду та порушення митних правил.

На думку авторів правок, це дозволить удосконалити Митний кодекс, прийнятий ще у 2012 році за ініціативи Ігоря Калєтника, і збільшити надходження до бюджету.

До бюджету у 2017 році, у результаті боротьби ДФС з контрабандою на митницях, надійшло додатково 70 млрд гривень. Про це було заявлено на засіданні кабінету міністрів України. Тим часом без введення кримінальної відповідальності за контрабанду викоренити це явище надзвичайно важко, адже сьогодні в Україні відповідальність за контрабанду – адміністративна, заявив керівник ДФС Мирослав Продан.

“Я переконаний, що саме з цього треба розпочинати. Без відповідальності це явище побороти або навіть його мінімізувати фактично неможливо. У нас є абсолютно зрозуміла модель, яка підготовлена на сьогодні. І у разі прийняття змін до законодавства на предмет криміналізації статті Митного кодексу за контрабанду та порушення митних правил, я переконаний, ситуація абсолютно зміниться», – повідомив Мирослав Продан.

Нагадаємо, що Митний кодекс України, ухвалення якого було ініційоване народним депутатом України Ігорем Калетником, став ефективним інструментом протидії контрабанді та дозволив приєднання до системи спільного транзиту. Митний кодекс України Ігоря Калетніка отримав високу оцінку бізнесу та дозволив наблизити норми українського законодавства до європейських. У свою чергу ДФС пропонує подальше вдосконалення Митного кодексу Ігоря Калетника і посилити відповідальність за порушення митних правил з адміністративної до кримінальної.