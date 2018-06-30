09:28
30 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
21°C 17°C
  • воскресенье
    16°C 12°C
  • понедельник
    17°C 10°C
  • вторник
    18°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Наркозвезда Мундиаля Марадона. Религия "Роскосмоса"
Вєсті Кремля
19:58, 29 июня
Вести.UA. Жир. Зависимость Порошенко. Китайская грамота Луценко
Вєсті.UA
18:36, 29 июня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. ПТУ и ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Украине массово погибли пчелы: известна причина

449 Читати новину українською

Почти во всех областях Украины массово погибли пчелы из-за обработки посевов опасными для насекомых пестицидами. Беда обошла только Закарпатскую область.

"Союз может назвать одну область – Закарпатскую, где нет больших массивов посевов и где нет случаев отравлений. А так - практически во всех областях случаи отравлений пчел - у одних больше, у других - меньше", - рассказал Стретович.

Читайте также: Энтомолог объяснил причины нашествия бабочек в Киеве: видео

В Союзе пасечников Украины добавили, что такого массового случая отравления пчел еще не было. Так, в результате отравления погибли около 18 тысяч пчелиных семей.

Если взять среднюю стоимость семьи 2,4-2,6 тысячи гривен, то можете представить, какой вред нанесен частным хозяйствам. Замечу, что здесь не пострадали промышленные пасеки, а пострадали только пасечники, которые держат пчел в своем хозяйстве. Экономически это особо не отразится на вале, на производстве меда. Вопрос заключается в том, что понадобится время, чтобы восстановить это поголовье,
– объяснил Стретович.

Добавим, что массовую гибель пчел на пасеках начали фиксировать в Волынской, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и ряде других областей с середины мая.

Теги: Новости Украины мир животных Жертвы Экология Чрезвычайное происшествие
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 29 июня: продолжение истории с пленными и санкции против России
сегодня, 09:03 Главные новости 29 июня: продолжение истории с пленными и санкции против России
351
В "ЛНР" сделали микс реанимированного коммунизма с лучшими традициями православия
сегодня, 08:36 В "ЛНР" сделали микс реанимированного коммунизма с лучшими традициями православия
Ольга Черненко 247
США хочет вернуть Россию в G7?
29 июня, 22:01 США хочет вернуть Россию в G7?
Блог Соцмережі 642
"Мед и деготь": каким является творческое завещание режиссера и путешественника Леонида Кантера
29 июня, 20:01 "Мед и деготь": каким является творческое завещание режиссера и путешественника Леонида Кантера
Катерина Петренко 108
Как вынужденная внутренняя миграция влияет на жителей Донбасса
29 июня, 19:06 Как вынужденная внутренняя миграция влияет на жителей Донбасса
Семен Кабакаєв 1508
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук