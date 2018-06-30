В Украине массово погибли пчелы: известна причина

Почти во всех областях Украины массово погибли пчелы из-за обработки посевов опасными для насекомых пестицидами. Беда обошла только Закарпатскую область.

"Союз может назвать одну область – Закарпатскую, где нет больших массивов посевов и где нет случаев отравлений. А так - практически во всех областях случаи отравлений пчел - у одних больше, у других - меньше", - рассказал Стретович.

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В Союзе пасечников Украины добавили, что такого массового случая отравления пчел еще не было. Так, в результате отравления погибли около 18 тысяч пчелиных семей.

Если взять среднюю стоимость семьи 2,4-2,6 тысячи гривен, то можете представить, какой вред нанесен частным хозяйствам. Замечу, что здесь не пострадали промышленные пасеки, а пострадали только пасечники, которые держат пчел в своем хозяйстве. Экономически это особо не отразится на вале, на производстве меда. Вопрос заключается в том, что понадобится время, чтобы восстановить это поголовье,

– объяснил Стретович.

Добавим, что массовую гибель пчел на пасеках начали фиксировать в Волынской, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и ряде других областей с середины мая.