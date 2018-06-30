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В Україні масово загинули бджоли: відома причина

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Майже у всіх областях України масово загинули бджоли через обробку посівів небезпечними для комах пестицидів. Лихо оминуло тільки Закарпатську область.

"Спілка може назвати одну область – Закарпатську, де немає великих масивів посівів і де немає випадків отруєнь. А так – практично у всіх областях є випадки отруєнь бджіл – в одних більше, в інших – менше", – розповів Стретович.

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У Спілці пасічників України додали, що такого масового випадку отруєння бджіл досі не було. Так, унаслідок отруєння загинули близько 18 тисяч бджолиних сімей.

Якщо взяти середню вартість сім’ї 2,4-2,6 тисячі гривень, то можете уявити, якої шкоди завдано приватним господарствам. Зауважу, що тут не потерпіли промислові пасіки, а потерпіли лише пасічники, які тримають бджіл у своєму господарстві. Економічно це особливо не відобразиться на валі, на виробництві меду. Питання полягає в тому, що знадобиться час, щоб відновити це поголів’я,
– пояснив Стретович.

Додамо, що масову загибель бджіл на пасіках почали фіксувати у Волинській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Харківській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та низці інших областей від середини травня.

Теги: Новини України Жертви світ тварин Екологія Надзвичайні ситуації
Джерело: 24 канал
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