11:30
24 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ГОЛОДОМОР АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Эвакуация двойников Путина. Медиагопники РФ
      Вєсті Кремля
      22:19, 23 ноября
      Вести. UA. Черная пятница в Раде. Тесная связь Порошенко и Медведчука
      Вєсті.UA
      21:49, 23 ноября
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, 23 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Баскетбол как тренд
      Згадати все
      23:24, 23 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ГОЛОДОМОР АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ

      В Украине могут изменить правила фото на документы: для кого заработает нововведение

      169 Читати новину українською
      Правила фото на документы в Украине могут изменить
      Правила фото на документы в Украине могут изменить / Фото из свободных сетей

      В Украине могут измениться правила фотографирования на документы. Соответствующий вопрос обсудили 23 ноября во время совещания Министерства внутренних дел с участием представителей мусульманской общины.

      Об этом сообщает пресс-служба МВД.

      В министерстве сообщили, что к ним длительное время поступали многочисленные обращения относительно проблемных вопросов, с которыми сталкиваются представители разных вероисповеданий. Среди прочего говорилось о фото для документов.

      Читайте также: Владельцы ID-карт могут столкнуться с проблемами на выборах президента Украины

      На сегодня, согласно действующему стандарту, в Украине запрещено фотографироваться на паспорт и другие документы в головном уборе.

      Мы должны сделать все, чтобы предоставить возможность лицам, принадлежащим к различным религиозным течениям и конфессиям, фотографироваться на документы без уязвимости их религиозных убеждений. Решение этого вопроса в масштабах Украины лежит исключительно в плоскости изменения стандартов,
      – сказала заместитель главы МВД Татьяна Ковальчук.

      В свою очередь глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк добавил, что МВД совместно с Государственной миграционной службой настроены на улаживание проблемы. По его словам, единственным путем ее решения является изменение стандарта.

      Результатом обсуждения стало обращение МВД и ГМС к госпредприятию "Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества" с просьбой пересмотреть стандарты фотографирования на документы – этот вопрос уже включен в план работы института.

      Теги: Новости Украины Религия ID-карты Министерство внутренних дел
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кримінальна справа #475. Не забути і не пробачити
      сегодня , 11:18 Кримінальна справа #475. Не забути і не пробачити
      Блог Медіа 63
      История Голодомора: почему уничтожали украинцев
      сегодня , 10:02 История Голодомора: почему уничтожали украинцев
      372
      Годовщина смерти легендарного музыканта: что вы знаете о Фредди Меркьюри
      сегодня , 10:01 Годовщина смерти легендарного музыканта: что вы знаете о Фредди Меркьюри
      3 3135
      Корупційна схема закупівлі старих двигунів: як підприємці разом з нардепами наживаються на війні
      сегодня , 09:00 Корупційна схема закупівлі старих двигунів: як підприємці разом з нардепами наживаються на війні
      Олександра Дрік 131
      Почему в России так часто и загадочно умирают генералы: шокирующие детали
      сегодня , 00:28 Почему в России так часто и загадочно умирают генералы: шокирующие детали
      Іван Яковина 907
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Легализация еврономеров: кто такие евробляхеры и почему они против
       23 ноября , 18:00
      Кремль будет искать "украинский след" в убийстве Немцова, — российский оппозиционер
       1 марта 2015 , 21:40 1
      "Езжай в киевское Динамо, хоть голым бегай там", – в России возмущены поступком украинца, который отвернулся от их флага
       19 августа , 16:05
      Илон Маск отказался от сделки со следствием
       1 октября , 10:36
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук