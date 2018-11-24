В Украине могут изменить правила фото на документы: для кого заработает нововведение

В Украине могут измениться правила фотографирования на документы. Соответствующий вопрос обсудили 23 ноября во время совещания Министерства внутренних дел с участием представителей мусульманской общины.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В министерстве сообщили, что к ним длительное время поступали многочисленные обращения относительно проблемных вопросов, с которыми сталкиваются представители разных вероисповеданий. Среди прочего говорилось о фото для документов.

Читайте также: Владельцы ID-карт могут столкнуться с проблемами на выборах президента Украины

На сегодня, согласно действующему стандарту, в Украине запрещено фотографироваться на паспорт и другие документы в головном уборе.

Мы должны сделать все, чтобы предоставить возможность лицам, принадлежащим к различным религиозным течениям и конфессиям, фотографироваться на документы без уязвимости их религиозных убеждений. Решение этого вопроса в масштабах Украины лежит исключительно в плоскости изменения стандартов,

– сказала заместитель главы МВД Татьяна Ковальчук.

В свою очередь глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк добавил, что МВД совместно с Государственной миграционной службой настроены на улаживание проблемы. По его словам, единственным путем ее решения является изменение стандарта.

Результатом обсуждения стало обращение МВД и ГМС к госпредприятию "Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества" с просьбой пересмотреть стандарты фотографирования на документы – этот вопрос уже включен в план работы института.