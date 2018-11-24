В Україні можуть змінити правила фото на документи: для кого запрацює нововведення
В Україні можуть змінитися правила фотографування на документи. Відповідне питання обговорили 23 листопада під час наради Міністерства внутрішніх справ за участю представників мусульманської спільноти.
Про це повідомляє прес-служба МВС.
У міністерстві сповістили, що до них тривалий час надходили численні звернення щодо проблемних питань, з якими стикаються представники різних віросповідань. Серед іншого мовилося про фото для документів.
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На сьогодні, згідно з чинним стандартом, в Україні заборонено фотографуватися на паспорт та інші документи в головному уборі.
Ми повинні зробити все, щоб надати можливість особам, які належать до різних релігійних течій і конфесій, фотографуватися на документи без уразливості їхніх релігійних переконань. Вирішення цього питання в масштабах України лежить виключно в площині зміни стандартів,
– сказала заступник голови МВС Тетяна Ковальчук.
У свою чергу очільник Державної міграційної служби Максим Соколюк додав, що МВС разом з Державною міграційною службою налаштовані на залагоджування проблеми. За його словами, єдиним шляхом її вирішення є зміна стандарту.
Результатом обговорення стало звернення МВС і ДМС до держпідприємства "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" з проханням переглянути стандарти фотографування на документи – це питання вже включене в план роботи інституту.
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