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      В Україні можуть змінити правила фото на документи: для кого запрацює нововведення

      710 Читать новость на русском
      Правила фото на документи в Україні можуть змінити
      Правила фото на документи в Україні можуть змінити / Фото з вільних мереж

      В Україні можуть змінитися правила фотографування на документи. Відповідне питання обговорили 23 листопада під час наради Міністерства внутрішніх справ за участю представників мусульманської спільноти.

      Про це повідомляє прес-служба МВС.

      У міністерстві сповістили, що до них тривалий час надходили численні звернення щодо проблемних питань, з якими стикаються представники різних віросповідань. Серед іншого мовилося про фото для документів.

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      На сьогодні, згідно з чинним стандартом, в Україні заборонено фотографуватися на паспорт та інші документи в головному уборі.

      Ми повинні зробити все, щоб надати можливість особам, які належать до різних релігійних течій і конфесій, фотографуватися на документи без уразливості їхніх релігійних переконань. Вирішення цього питання в масштабах України лежить виключно в площині зміни стандартів,
      – сказала заступник голови МВС Тетяна Ковальчук.

      У свою чергу очільник Державної міграційної служби Максим Соколюк додав, що МВС разом з Державною міграційною службою налаштовані на залагоджування проблеми. За його словами, єдиним шляхом її вирішення є зміна стандарту.

      Результатом обговорення стало звернення МВС і ДМС до держпідприємства "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" з проханням переглянути стандарти фотографування на документи – це питання вже включене в план роботи інституту.

      Теги: Новини України Релігія Міністерство внутрішніх справ ID-картки
      Джерело: 24 канал
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