В Украине могут появиться патрульные катера, которые значительно усилят береговую охрану

США и Украина работают над подписанием соглашения о передаче патрульных катеров класса Island для усиления отечественных средств в акваториях Черного и Азовского морей.

Об этом сообщил посол Украины в США Валерий Чалый, передает "Громадське".

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Сейчас, хотя это дело не одного дня, мы работаем над подписанием соглашения о передаче двух патрульных катеров класса Island для усиления наших способностей в Азовском море и черноморском бассейне,

– отметил дипломат.

Он уточнил, что важность соглашения в частности заключается в том, что это – проект прямых поставок без посредников.

Добавим, что катера класса Island использует американская береговая охрана для проведения спасательно-поисковых операций в прибрежных водах.